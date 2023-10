Oriane Lacaille – iViV 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 18 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez Oriane Lacaille sur la scène de La Cité de la Musique de Marseille samedi 18 novembre..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join Oriane Lacaille on stage at Marseille’s Cité de la Musique on Saturday November 18.

Únase a Oriane Lacaille en el escenario de La Cité de la Musique de Marsella el sábado 18 de noviembre.

Erleben Sie Oriane Lacaille am Samstag, den 18. November, auf der Bühne der La Cité de la Musique in Marseille.

Mise à jour le 2023-10-04 par Ville de Marseille