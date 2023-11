Tintamarres 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 13 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez le rendez-vous Tintamarres les 13 et 16 novembre à la Cité de la Musique de Marseille..

2023-11-13 fin : 2023-11-13 . .

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tintamarres takes place on November 13 and 16 at Marseille’s Cité de la Musique.

Tintamarres se celebra los días 13 y 16 de noviembre en la Ciudad de la Música de Marsella.

Finden Sie das Rendezvous Tintamarres am 13. und 16. November in der Cité de la Musique in Marseille.

Mise à jour le 2023-11-06 par Ville de Marseille