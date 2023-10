À feu doux – Ahamada Smis 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 13 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

C’est un spectacle pluridisciplinaire qui questionne le métissage, la transmission et nous plonge dans l’intimité collective, avec la poésie, la musique et l’art culinaire comme moyens d’expression..

2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s a multi-disciplinary show that questions crossbreeding and transmission, and plunges us into collective intimacy, with poetry, music and the culinary arts as its means of expression.

Se trata de un espectáculo multidisciplinar que aborda la fertilización cruzada y la transmisión, y nos sumerge en la intimidad colectiva, utilizando la poesía, la música y las artes culinarias como medios de expresión.

Es handelt sich um eine multidisziplinäre Aufführung, die die Vermischung und Weitergabe von Kulturen hinterfragt und uns in die kollektive Intimität eintauchen lässt, wobei Poesie, Musik und Kochkunst als Ausdrucksmittel dienen.

Mise à jour le 2023-10-04 par Ville de Marseille