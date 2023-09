Lancement de saison – Cité de la Musique de Marseille + La Soustrak fait son jaze 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 29 septembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, pour un retour au bonheur de la musique partagée, des soirs de concerts dans nos salles ou à ciel ouvert..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



What a pleasure it is to welcome you back for this new season, for a return to the joy of shared music, evenings of concerts in our halls or in the open air.

Es un placer volver a darles la bienvenida para la nueva temporada, para volver a disfrutar de la música compartida, de las veladas de conciertos en nuestras salas o al aire libre.

Es ist eine Freude, Sie in dieser neuen Saison wiederzusehen, um das Glück des gemeinsamen Musizierens an Konzertabenden in unseren Sälen oder unter freiem Himmel zu erleben.

