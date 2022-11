Louise Jallu 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13), 20 janvier 2023, .

Louise Jallu Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13)

15€ / 10€

organisé par Cité de la Musique de Marseille

NOMMÉE RÉVÉLATION DE L’ANNÉE AU VICTOIRE DU JAZZ 2021

Depuis le succès de ses deux premières créations Francesita 2019 et Piazzolla 2021, unanimement saluées et de nombreuses fois récompensées. La jeune musicienne Louise Jallu, en plus d’être virtuose du bandonéon, est reconnue comme une artiste à la vision musicale éclairée. Elle présentera son nouvel album intitulé Jeu, une nouvelle création qui sera cette fois centrée sur des compositions empreintes de citations, d’allusions à des genres musicaux très variés, musique classique, jazz, chanson, tango. En équilibre entre révérence et irrévérence, elle jouera sur la superposition des mouvements, du rythme, sur l’expansion de l’harmonie, sur l’utilisation de techniques instrumentales nouvelles pour esquisser une identité nouvelle dutango. Entre veine populaire et legs patrimonial, ce nouveau répertoire nous fera découvrir une compositrice et interprète à la démarche aussi intuitive que savante, libérée des dogmes, empruntant à ses figures tutélaires pour leur dédier le tribut de la modernité.

Louise JALLU (Bandonéon, compositions, arrangements), Mathias LEVY (Violon), Karsten HOCHAPFEL (Guitare électrique), Grégoire LETOUVET (Piano, Fender Rhodes), Alexandre PERROT (Contrebasse), Bernard CAVANNA(Arrangements)Invité Ariel TESSIER (Batterie)source : événement Louise Jallu publié sur AgendaTrad



