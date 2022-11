Babeloni Quartet 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13)

Babeloni Quartet 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13), 13 janvier 2023, . Babeloni Quartet Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13)

5

organisé par Cité de la Musique de Marseille 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13) 4, Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38722 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] SORTIE DE RÉSIDENCE – CONCERT ILLUSTRÉ La cornemuse : un monde sonore, un monde de folie, un univers multiforme, une représentation aux variantes énigmatiques, une variété d’instruments aux factures diverses.C’est une invitation à traverser le temps, les évènements. Babeloni Quartet propose des figures qui porteront ces « manifestations, diverses et contradictoires, de l’homme individuel et collectif » en utilisant le son, l’image, la danse, la lumière et le texte. Concert illustré par des projections de peintures puisées dans l’iconographiede la cornemuse : Bosch, Brueghel, Mandijn, Teneers, Met de Bles…, des thèmes récurrents scrutés dans le détail. Marc ANTHONY (Vielle à roue acoustique et électroacoustique), Yvon BAYER (Cornemuses, mey, duduk), Nicola MARINONI (Batterie, percussions), Éric MONTBEL (Cornemuses, flûtes, clarinette en bambou)source : événement Babeloni Quartet publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-14T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13) Adresse 4, Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille, France Age maximum 110 lieuville 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13)

4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//