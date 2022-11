Éléonore Fourniau 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13), 6 janvier 2023, .

Éléonore Fourniau Vendredi 6 janvier 2023, 20h30 4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13)

12€ / 8€

organisé par Cité de la Musique de Marseille

4, Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille, France

Associé à un instrument atypique (la vielle à roue) et à une voix puissante, le prénom Éléonore est devenu celui d’une incontournable artiste de la scène kurde. Après plus de douze ans passés au sein des communautés kurdes et turques,Éléonore met à l’honneur la culture et les dialectes des quatre régions du Kurdistan et de l’Anatolie.Son répertoire mêle mélodies profanes ou sacrées et airs de danses, avec une grande variété de sonorités et d’émotions.

Éléonore FOURNIAU (Chant, saz, vielle à roue)



