Les ateliers du dimanche 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp Les ateliers du dimanche 4 Rue Auguste Pavie Guingamp, 4 février 2024, Guingamp. Guingamp Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00 . Le centre d’art GwinZegal vous propose une visite guidée de l’exposition de Daniel Blaufuks prolongée par un atelier de pratique artistique accessible à tous, adulte et enfant à partir de 6 ans. À partir de différents matériaux mis à disposition et d’un appareil photo instantané, vous pourrez réaliser vous aussi votre page de journal. Léa Helf, médiatrice au Centre d’art GwinZegal vous accompagnera tout au long de l’atelier. .

4 Rue Auguste Pavie Centre d’art GwinZegal

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-09 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Code postal 22200 Lieu 4 Rue Auguste Pavie Adresse 4 Rue Auguste Pavie Centre d'art GwinZegal Ville Guingamp Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Latitude 48.5618126 Longitude -3.1474221 latitude longitude 48.5618126;-3.1474221

4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/