Soirée Open Mic + DJ HEALER SELECTA 4 Rue Auguste Comte Limoges, 7 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le rendez vous limougeaud à qui veut nous faire écouter, découvrir ses chansons et aux mélomanes curieux, curieuses qui veulent les écouter. Londres, fin des années 90, un limougeaud créa l’un des premiers Open Mic micro ouvert de la capitale britannique. De cet open mic naîtra Raison D’être d’où sortiront des artistes comme Charlie Winston, Portico Quartet, Dustaphonics, JP Bimeni, DJ Healer Selecta et bien d’autres.

Depuis plus d ‘un an Yvan Serrano accueille à Limoges les talents du 87 à présenter leurs compositions en format acoustique une fois par mois à l’ OPEN MIC CENTRE LIMOGES (à l’ internationale) et l’OPEN MIC NORD LIMOGES (à la cervoiserie Nord Limoges)..

4 Rue Auguste Comte

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Limousin rendezvous for those who want us to listen to and discover their songs, and for curious music lovers who want to hear them. In London, at the end of the 90s, a man from Limoges set up one of the first open mic venues in the British capital. From this open mic was born Raison D’être, from which emerged artists such as Charlie Winston, Portico Quartet, Dustaphonics, JP Bimeni, DJ Healer Selecta and many others.

For over a year now, Yvan Serrano has been welcoming talents from the 87 region to Limoges to present their compositions in acoustic format once a month at the OPEN MIC CENTRE LIMOGES (at the International) and the OPEN MIC NORD LIMOGES (at the Cervoiserie Nord Limoges).

El punto de encuentro lemosino para todos los que quieran que escuchemos y descubramos sus canciones, y para los melómanos curiosos que quieran oírlas. A finales de los años 90, un lemosino creó en Londres uno de los primeros locales de micro abierto de la capital británica. Este micro abierto dio origen a Raison D’être, del que surgieron artistas como Charlie Winston, Portico Quartet, Dustaphonics, JP Bimeni, DJ Healer Selecta y muchos otros.

Desde hace más de un año, Yvan Serrano acoge en Limoges a músicos de talento de la región 87 para que presenten sus composiciones en formato acústico una vez al mes en el OPEN MIC CENTRE LIMOGES (en el Internacional) y en el OPEN MIC NORD LIMOGES (en la Cervoiserie Nord Limoges).

Der Treffpunkt in Limoges für alle, die ihre Lieder hören und entdecken wollen, und für neugierige Musikliebhaber, die sie hören wollen. London, Ende der 90er Jahre: Ein Mann aus Limoges gründete eines der ersten Open Mic mit offenem Mikrofon in der britischen Hauptstadt. Aus diesem Open Mic entstand Raison D’être, aus dem Künstler wie Charlie Winston, Portico Quartet, Dustaphonics, JP Bimeni, DJ Healer Selecta und viele andere hervorgegangen sind.

Seit über einem Jahr lädt Yvan Serrano in Limoges Talente aus der Region 87 ein, ihre Kompositionen einmal im Monat im akustischen Format vorzustellen.

