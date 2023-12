Club Sandwich de Noël 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 12 décembre 2023 12:00, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

En partenariat avec la Librairie la Cédille ! David animera un quiz et un blind test autour de Noël. 12h..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



In partnership with Librairie la Cédille! David will host a Christmas quiz and blind test. 12h.

¡En colaboración con Librairie la Cédille! David organizará un concurso navideño y una prueba a ciegas. 12h.

In Zusammenarbeit mit der Librairie la Cédille! David wird ein Quiz und einen Blindtest rund um Weihnachten moderieren. 12h.

