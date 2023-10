Folk argentin : « En mi corazon », Ninon Valder 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 8 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

C’est avec ses flûtes, son bandonéon et sa voix que Ninon Valder nous livre sa passion pour la musique argentine et les musiques de créations, inspirée par le folklore et le tango argentin. 21h..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



With her flute, bandoneon and voice, Ninon Valder shares her passion for Argentine music and creative music, inspired by Argentine folklore and tango. 9pm.

Con su flauta, bandoneón y voz, Ninon Valder comparte su pasión por la música argentina y la música creativa, inspirada en el folclore argentino y el tango. 21.00 h.

Mit ihren Flöten, ihrem Bandoneon und ihrer Stimme bringt Ninon Valder ihre Leidenschaft für argentinische Musik und kreative Musik zum Ausdruck, inspiriert von der Folklore und dem argentinischen Tango. 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne