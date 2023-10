Apéromix 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 9 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Votre rendez-vous mensuel pour un concert “surprise” en entrée libre. 19h..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Your monthly rendez-vous for a ?surprise? concert with free admission. 19h.

Su cita mensual para un concierto sorpresa con entrada gratuita. 19h.

Ihr monatliches Treffen für ein « Überraschungskonzert » bei freiem Eintritt. 19h.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne