Bal Concert sans Frontière : Bal O’Gadjo 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 4 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est et poussé par un fort vent du Sud, Bal O’Gadjo entraîne le public dans des cadences particulièrement chaleureuses. 21h..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Sailing on an intoxicating stream of Eastern music and driven by a strong southerly wind, Bal O?Gadjo draws the audience into particularly warm rhythms. 21h.

Navegando en una embriagadora corriente de música del Este e impulsado por un fuerte viento del Sur, Bal O’Gadjo arrastra al público con ritmos particularmente cálidos. 21h.

Bal O?Gadjo segelt auf einer berauschenden Flut osteuropäischer Musik und wird von einem starken Südwind angetrieben. Er zieht das Publikum in besonders warme Kadenzen. 21h.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne