Reggae : Yaniss Odua & Artikal Band 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 14 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de hits : « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa ». 21h.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Few reggae artists in France can boast so many hits: « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa ». 21h

Pocos artistas de reggae en Francia pueden presumir de tantos éxitos: « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa ». 21h

Nur wenige Reggae-Künstler in Frankreich können sich rühmen, so viele Hits zu haben: « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa ». 21h

