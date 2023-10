Musique : Agoro + Deinos MC 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 7 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Agoro (« la bande » en twi), c’est avant tout une aventure humaine et artistique, la rencontre entre le rap et le jazz. Auteur et interprète, Deinos MC rap et slam une poésie engagée. 21h..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Agoro (« the gang » in Twi) is above all a human and artistic adventure, a meeting of rap and jazz. Author and performer, Deinos MC raps and slams committed poetry. 21h.

Agoro (« la banda » en twi) es ante todo una aventura humana y artística, un encuentro de rap y jazz. Autor e intérprete, Deinos MC rapea y hace slams de poesía comprometida. 21h.

Agoro (« die Bande » auf Twi), das ist vor allem ein menschliches und künstlerisches Abenteuer, die Begegnung zwischen Rap und Jazz. Der Autor und Interpret Deinos MC rappt und slammt eine engagierte Poesie. 21h.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne