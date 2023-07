High Tone + Zenzile : Zentone 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François, 30 septembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Zentone c’est la rencontre au sommet Zenzile / High Tone, fruit d’un travail collectif finalisé en solo, dans l’antre créative de chacune des entités en question. 21h..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Zentone is the summit meeting of Zenzile and High Tone, the fruit of a collective effort finalized solo, in the creative lair of each of the entities in question. 21h.

Zentone es la reunión cumbre de Zenzile y High Tone, fruto de un esfuerzo colectivo finalizado en solitario, en la guarida creativa de cada una de las entidades en cuestión. 21h.

Zentone ist das Gipfeltreffen von Zenzile und High Tone, das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, die in Soloauftritten in den kreativen Höhlen der beiden Entitäten abgeschlossen wurde. 21h.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne