Être ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker de Marie Darrieussecq – Lecture-spectacle 4 Rue Aristide Briand Bléneau Catégories d’Évènement: Bléneau

Yonne Être ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker de Marie Darrieussecq – Lecture-spectacle 4 Rue Aristide Briand Bléneau, 25 novembre 2023, Bléneau. Bléneau,Yonne .

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

4 Rue Aristide Briand Galerie Lelouch

Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-25 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Bléneau, Yonne Autres Lieu 4 Rue Aristide Briand Adresse 4 Rue Aristide Briand Galerie Lelouch Ville Bléneau Departement Yonne Lieu Ville 4 Rue Aristide Briand Bléneau latitude longitude 47.70025;2.94887

4 Rue Aristide Briand Bléneau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bleneau/