Visite guidée de la sous-préfecture 4 Rue André Lafon Blaye, 16 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Commentée par un membre de la Société des Amis du Vieux Blaye , cette visite vous fera découvrir l’histoire de cette demeure et de ses illustres occupants au cours des siècles. Visites guidées à 11h; 14 et 16h (durée: 1h30)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

4 Rue André Lafon Sous-Préfecture de Blaye

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Commented by a member of the Société des Amis du Vieux Blaye, this tour will introduce you to the history of this residence and its illustrious occupants over the centuries. Guided tours at 11 am; 2 pm and 4 pm (duration: 1h30).

Guiada por un miembro de la Société des Amis du Vieux Blaye, esta visita le contará la historia de esta residencia y de sus ilustres ocupantes a lo largo de los siglos. Visitas guiadas a las 11:00, 14:00 y 16:00 (duración: 1 hora y 30 minutos).

Diese Führung wird von einem Mitglied der Société des Amis du Vieux Blaye kommentiert und zeigt Ihnen die Geschichte dieses Hauses und seiner berühmten Bewohner im Laufe der Jahrhunderte. Führungen um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr (Dauer: 1,5 Stunden).

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Blaye