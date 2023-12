La visite du jeudi à la Brasserie Sagesse 4 rue André Druelle Le Breuil-en-Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Le Breuil-en-Auge La visite du jeudi à la Brasserie Sagesse 4 rue André Druelle Le Breuil-en-Auge, 7 mars 2024, Le Breuil-en-Auge. Le Breuil-en-Auge Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-07 16:00:00

fin : 2024-10-31 17:00:00 Nicolas, le brasseur vous expliquera toutes les étapes de la fabrication de la bière, avec dégustation.

Ce qui anime la Brasserie Sagesse, c’est la passion, la culture de la bière, que ce soit au niveau de son histoire ou de sa fabrication, que de son partage..

Nicolas, le brasseur vous expliquera toutes les étapes de la fabrication de la bière, avec dégustation.

Ce qui anime la Brasserie Sagesse, c’est la passion, la culture de la bière, que ce soit au niveau de son histoire ou de sa fabrication, que de son partage.

Nicolas, le brasseur vous expliquera toutes les étapes de la fabrication de la bière, avec dégustation.

Ce qui anime la Brasserie Sagesse, c’est la passion, la culture de la bière, que ce soit au niveau de son histoire ou de sa fabrication, que de son partage. .

4 rue André Druelle Brasserie Sagesse

Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Terre d’Auge Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Le Breuil-en-Auge Autres Code postal 14130 Lieu 4 rue André Druelle Adresse 4 rue André Druelle Brasserie Sagesse Ville Le Breuil-en-Auge Departement Calvados Lieu Ville 4 rue André Druelle Le Breuil-en-Auge Latitude 49.2273218 Longitude 0.2256326 latitude longitude 49.2273218;0.2256326

4 rue André Druelle Le Breuil-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-breuil-en-auge/