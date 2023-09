Visite guidée: les arènes en coulisse 4 rue Alfred Boulant Bayonne, 2 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le guide vous raconte la tradition taurine de Bayonne et vous fait découvrir l’architecture de la Plaza de Toros bâtie en 1893. Un spécialiste taurin vous révèle ensuite les clés de compréhension de ce monde en vous faisant partager l’esprit des lieux..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 12:00:00. EUR.

4 rue Alfred Boulant Entrée des arènes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The guide tells you about the bullfighting tradition in Bayonne and shows you the architecture of the Plaza de Toros built in 1893. A bullfighting specialist will then reveal the keys to understanding this world by sharing with you the spirit of the place.

El guía le habla de la tradición taurina de Bayona y le muestra la arquitectura de la Plaza de Toros, construida en 1893. A continuación, un especialista taurino le revelará las claves para entender este mundo compartiendo con usted el espíritu del lugar.

Der Fremdenführer erzählt Ihnen von der Stiertradition in Bayonne und zeigt Ihnen die Architektur der 1893 erbauten Plaza de Toros. Ein Stierkampfspezialist enthüllt Ihnen dann die Schlüssel zum Verständnis dieser Welt, indem er Sie am Geist des Ortes teilhaben lässt.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bayonne