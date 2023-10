Soirée hantée au Couvent des Cordeliers 4 Rue Alain-Fournier Châteauroux, 31 octobre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Un moment fantastique, une soirée frissons, de nombreuses animations et des surprises !

Une expérience immersive dans un monde maléfique, au milieu de personnages en costumes de sorcières, monstres, zombies, fantômes, vampires, princesses, chevaliers,….

Samedi 2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 . 5 EUR.

4 Rue Alain-Fournier

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



A fantastic experience, an evening of chills, entertainment and surprises!

An immersive experience in an evil world, surrounded by characters dressed in witches’ costumes, monsters, zombies, ghosts, vampires, princesses, knights?

Una experiencia fantástica, ¡una velada de escalofríos, diversión y sorpresas!

Una experiencia inmersiva en un mundo diabólico, rodeado de personajes disfrazados de brujas, monstruos, zombis, fantasmas, vampiros, princesas, caballeros..

Ein fantastischer Moment, ein Abend mit Gänsehaut, zahlreichen Animationen und Überraschungen!

Eine immersive Erfahrung in einer bösen Welt, inmitten von Figuren in Hexenkostümen, Monstern, Zombies, Geistern, Vampiren, Prinzessinnen, Rittern,?

Mise à jour le 2023-10-05 par BERRY