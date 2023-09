Soirée Hantée au Couvent des Cordeliers – Châteauroux 4, Rue Alain Fournier, Châteauroux (36) Soirée Hantée au Couvent des Cordeliers – Châteauroux 4, Rue Alain Fournier, Châteauroux (36), 31 octobre 2023, . Soirée Hantée au Couvent des Cordeliers – Châteauroux Mardi 31 octobre, 19h00 4, Rue Alain Fournier, Châteauroux (36) 5€ Un moment fantastique ! Une immersion dans un monde maléfique (cotoyer des personnages en costumes de sorcières, zombies, vampires, fantômes, princesses, chevaliers, ..) Animations surprises, combats de chevaliers, lancer de hâches, show sur le thème de la « famille Adam’s », Récompenses aux meilleurs déguisements, cartomancienne, maquillages avec photos souvenirs, Bal costumé Electro Trad’ (Musique Trad’ à l’électro avec un Deejay issu de la Musique Traditionnelle et un accordéon diatonique ). Ca va bouger, vous ensorceller et vous transporter ! Bar et restauration sur place source : événement Soirée Hantée au Couvent des Cordeliers – Châteauroux publié sur AgendaTrad 4, Rue Alain Fournier, Châteauroux (36) 4, Rue Alain Fournier, 36000 Châteauroux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45397 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:30:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:30:00+01:00

baltrad balfolk

