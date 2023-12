Atelier ludique animé par Léa, à l’issue de la projection du film L’Hiver d’Edmond et Lucy 4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Atelier ludique animé par Léa, à l’issue de la projection du film L’Hiver d’Edmond et Lucy 4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault, 3 janvier 2024, Châtellerault. Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 16:15:00

fin : 2024-01-03 18:00:00 . .

4 Rue Aimé Rasseteau Les 400 Coups – Le Quatre (4)

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Code postal 86100 Lieu 4 Rue Aimé Rasseteau Adresse 4 Rue Aimé Rasseteau Les 400 Coups - Le Quatre (4) Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville 4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault Latitude 46.809683 Longitude 0.542367 latitude longitude 46.809683;0.542367

4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/