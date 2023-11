Ciné-rencontre « Chili 50 ans » 4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault, 12 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Echanges à l’issue de la projection en présence de Hector Vasquez, Président de l’association des ex-prisonniers politiques chiliens en France.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 22:30:00. .

4 Rue Aimé Rasseteau Les 400 Coups – Le Quatre (4)

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Post-screening discussion in the presence of Hector Vasquez, President of the Association of Former Chilean Political Prisoners in France

Debate tras la proyección en presencia de Héctor Vásquez, Presidente de la Asociación de Antiguos Presos Políticos Chilenos en Francia

Austausch im Anschluss an die Vorführung in Anwesenheit von Hector Vasquez, Präsident der Vereinigung ehemaliger chilenischer politischer Gefangener in Frankreich

Mise à jour le 2023-11-18 par ACAP