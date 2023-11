Ciné-cirque 4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault, 28 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

En lien avec la 7e édition du Festival Les Insouciants (Ecole du cirque + Les 3T). Echange avec la danseuse et chorégraphe Odile Azagury à l’issue de la projection..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 22:30:00. .

4 Rue Aimé Rasseteau Les 400 Coups – Le Quatre (4)

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In conjunction with the 7th edition of the Festival Les Insouciants (Ecole du cirque + Les 3T). Chat with dancer and choreographer Odile Azagury after the screening.

Con motivo de la 7ª edición del Festival Les Insouciants (Ecole du cirque + Les 3T). Coloquio con la bailarina y coreógrafa Odile Azagury tras la proyección.

In Verbindung mit der 7. Ausgabe des Festivals Les Insouciants (Ecole du cirque + Les 3T). Austausch mit der Tänzerin und Choreographin Odile Azagury im Anschluss an die Vorführung.

