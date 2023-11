Ciné-conférence Anselm Kiefer 4 Rue Aimé Rasseteau Châtellerault, 16 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Le film de Wenders est une expérience cinématographique unique qui éclaire l’oeuvre d’un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif, et sa fascination pour le mythe et l’histoire. Le passé et le present s’entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s’immerger complétement dans le monde de l’un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:30:00. .

4 Rue Aimé Rasseteau Les 400 Coups – Le Quatre (4)

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wenders? film is a unique cinematic experience that sheds light on the work of an artist, revealing his life’s journey, his inspirations, his creative process, and his fascination with myth and history. Past and present intertwine to blur the boundary between film and painting, allowing us to immerse ourselves completely in the world of one of today?s greatest artists, Anselm Kiefer.

La película de Wenders es una experiencia cinematográfica única que ilumina la obra de un artista, revelando el recorrido de su vida, sus inspiraciones, su proceso creativo y su fascinación por el mito y la historia. Pasado y presente se entrelazan para difuminar las fronteras entre el cine y la pintura, permitiéndonos sumergirnos por completo en el mundo de uno de los más grandes artistas contemporáneos, Anselm Kiefer.

Wenders’ Film ist eine einzigartige Filmerfahrung, die das Werk eines Künstlers beleuchtet und seinen Lebensweg, seine Inspirationen, seinen kreativen Prozess und seine Faszination für Mythos und Geschichte enthüllt. Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen, um die Grenze zwischen Film und Malerei zu verwischen, so dass man vollständig in die Welt eines der größten zeitgenössischen Künstler, Anselm Kiefer, eintauchen kann.

Mise à jour le 2023-11-12 par ACAP