Vous aimez les découvertes !

Les challenges en groupe vous motivent !

L’Association CPIE Seuil du Poitou et le « 4 » vous proposent un Escape Game qui parle du Synopsis de « A l’AIR TE ».

Il va permettre à un groupe de participants (10 jeunes au maximum) de trouver les sources de pollution intérieure et de comprendre la notion de déterminant de santé.

L’objectif de cet atelier ludique est de sensibiliser les jeunes aux alternatives et aux bons gestes à adopter..

You love discoveries!

Are you motivated by group challenges?

The CPIE Seuil du Poitou Association and the « 4 » are offering an Escape Game based on the Synopsis of « A l’AIR TE ».

It will enable a group of participants (maximum 10 young people) to find the sources of indoor pollution and understand the notion of health determinant.

The aim of this fun workshop is to raise young people’s awareness of the alternatives and good habits to adopt.

¡Te encantan los descubrimientos!

¿Te motivan los retos en grupo?

La Asociación CPIE Seuil du Poitou y los « 4 » te proponen un Juego de Escape basado en la Sinopsis de « A l’AIR TE ».

Permitirá a un grupo de participantes (máximo 10 jóvenes) encontrar las fuentes de contaminación interior y comprender el concepto de factores determinantes de la salud.

El objetivo de este divertido taller es sensibilizar a los jóvenes sobre las alternativas y los buenos hábitos a adoptar.

Sie lieben es, Neues zu entdecken!

Herausforderungen in der Gruppe motivieren Sie!

Der Verein CPIE Seuil du Poitou und das « 4 » bieten Ihnen ein Escape Game an, das von der Synopsis von « A l’AIR TE » handelt.

Es wird einer Gruppe von Teilnehmern (maximal 10 Jugendliche) ermöglichen, die Quellen der Innenraumverschmutzung zu finden und den Begriff der Gesundheitsdeterminanten zu verstehen.

Ziel dieses spielerischen Workshops ist es, die Jugendlichen für Alternativen und richtige Verhaltensweisen zu sensibilisieren.

