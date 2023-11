Atelier MAO: Musique Assistée par Ordinateur 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 13 décembre 2023, Châtellerault.

Le studio « Son ou Musique » du 4 propose aux jeunes un atelier de découverte et d’initiation au logiciel de musique assistée par ordinateur (MAO)..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

The « Son ou Musique » studio on Le 4 offers young people an introductory workshop in computer-assisted music (CAM) software.

El estudio « Son ou Musique » de Le 4 ofrece a los jóvenes un taller de iniciación a los programas de música asistida por ordenador (CAM).

Das Studio « Son ou Musique » des 4 bietet Jugendlichen einen Workshop an, in dem sie die Software für computergestützte Musik (MAO) entdecken und kennen lernen können.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP