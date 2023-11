Atelier Mobilité Jeunes 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 6 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Cet atelier sera animé par les professionnels du Pôle Mobilité de l’ADSEA. Il permettra d’évoquer prioritairement et sous une forme ludique les sujets suivants :

– les mobilités douces (dont la réglémentation),

– les transports en commun et le covoiturage,

– le permis AM et l’usage scooter/voiturette,

– le permis B et l’usage de la voiture

Il est également prévu un échange autour des aides existantes à différentes échelles pour faciliter les déplacements des jeunes..

2023-12-06

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This workshop will be led by professionals from ADSEA’s Mobility Center. It will focus on the following topics in an entertaining way:

– Soft mobility (including regulations),

– Public transport and carpooling,

– AM license and scooter/car use,

– B license and car use

There will also be a discussion of the various forms of assistance available to help young people get around.

Este taller será impartido por profesionales de la Unidad de Movilidad de ADSEA. Se centrará en los siguientes temas de una manera divertida:

– Movilidad flexible (incluida la normativa),

– Transporte público y coche compartido,

– Permiso de conducir AM y uso de scooters/coches,

– Permiso de conducir B y uso del coche

También se debatirá sobre las ayudas existentes a distintos niveles para facilitar el desplazamiento de los jóvenes.

Dieser Workshop wird von den Fachleuten des Mobilitätszentrums der ADSEA geleitet. Folgende Themen werden vorrangig und in spielerischer Form angesprochen:

– Sanfte Mobilität (einschließlich der Regulierung),

– Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften,

– den Führerschein AM und die Nutzung von Motorrollern und Autos,

– der Führerschein B und die Nutzung des Autos

Es ist auch ein Austausch über bestehende Hilfen auf verschiedenen Ebenen geplant, um das Reisen für junge Menschen zu erleichtern.

