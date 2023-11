Prépare ta procédure Parcoursup 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 29 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Cet atelier va donner aux jeunes les clés nécessaires à la formulation de voeux. L’intervenante va rappeler les dates importantes, la procédure de finalisation de voeux sur Parcoursup et les voies de recours possibles. Les psychologues du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Châtellerault vont accompagner les jeunes à remplir les 4 rubriques proposées sur la plateforme Parcoursup à savoir :

• mes expériences d’encadrement ou d’animation ;

• mon engagement citoyen ;

• mon expérience professionnelle ;

• ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles, parcours spécifiques

Ce qui permettra aux lycéens en Terminales et à leurs parents de préparer sereinement les différentes phases de la procédure..

2023-11-29

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This workshop will give young people the keys they need to formulate their wishes. The speaker will remind them of the important dates, the procedure for finalizing their wishes on Parcoursup and the possible avenues of appeal. Psychologists from the Centre d’Information et d’Orientation (CIO) in Châtellerault will help young people to fill in the 4 sections proposed on the Parcoursup platform, namely:

? my supervisory or leadership experience ;

? my civic commitment ;

? my professional experience ;

? openness to the world (sports and cultural activities, specific career paths, etc.)

This will enable students in their final year of high school and their parents to prepare calmly for the various phases of the application procedure.

Este taller dará a los jóvenes las claves que necesitan para presentar sus solicitudes. El ponente expondrá las fechas clave, el procedimiento para finalizar las solicitudes en Parcoursup y las posibles vías de recurso. Psicólogos del Centro de Información y Orientación (CIO) de Châtellerault ayudarán a los jóvenes a rellenar las 4 secciones del formulario de solicitud de Parcoursup:

? mi experiencia de gestión o liderazgo ;

mi compromiso cívico

? mi experiencia profesional ;

? mi apertura al mundo (actividades deportivas y culturales, itinerarios específicos, etc.)

Esto permitirá a los estudiantes de último curso de secundaria y a sus padres prepararse con calma para las distintas etapas del procedimiento.

Dieser Workshop vermittelt den Jugendlichen die notwendigen Schlüssel für die Formulierung von Wünschen. Die Referentin wird auf die wichtigsten Daten, das Verfahren zum Abschluss der Wünsche auf Parcoursup und die möglichen Rechtsmittel hinweisen. Die Psychologen des Informations- und Orientierungszentrums (CIO) in Châtellerault werden die Jugendlichen beim Ausfüllen der vier Rubriken begleiten, die auf der Parcoursup-Plattform angeboten werden, nämlich :

? meine Erfahrungen als Betreuer oder Animateur ;

? mein bürgerschaftliches Engagement ;

? meine Berufserfahrung ;

? Weltoffenheit (sportliche und kulturelle Praktiken, besondere Bildungswege)

Dies wird es den Schülern in der Oberstufe und ihren Eltern ermöglichen, die verschiedenen Phasen des Verfahrens in Ruhe vorzubereiten.

