Atelier Mobilité Internationale
Châtellerault, 22 novembre 2023

Châtellerault,Vienne

Envie de faire des études, un stage professionnel ou un séjour linguistique, une mission de volontariat ou d’acquérir une première expérience à l’étranger !

Un animateur information jeunesse va te donner les clés pour réfléchir sur ce projet et organiser ce départ..

2023-11-22

4 rue Aimé Rasseteau
Châtellerault

86100 Vienne
Nouvelle-Aquitaine



Do you want to study, do an internship or language course, do a volunteer assignment or gain your first experience abroad?

A youth information officer will give you the keys to thinking about your project and organizing your departure.

¿Quieres estudiar, hacer prácticas, hacer un curso de idiomas, hacer un voluntariado o tener tu primera experiencia en el extranjero?

Un agente de información juvenil te dará las claves para pensar tu proyecto y organizar tu salida.

Lust auf ein Studium, ein Berufspraktikum oder einen Sprachaufenthalt, einen Freiwilligendienst oder darauf, erste Erfahrungen im Ausland zu sammeln!

Ein Jugendinformationsbetreuer wird dir die Schlüssel an die Hand geben, um über dieses Projekt nachzudenken und deinen Start zu organisieren.

