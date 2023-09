Brocante, 4ème balade motos anciennes, marché producteurs 4 Rte de Rosnay Lingé Catégories d’Évènement: Indre

Lingé Brocante, 4ème balade motos anciennes, marché producteurs 4 Rte de Rosnay Lingé, 1 octobre 2023, Lingé. Lingé,Indre Journée festive à Lingé !.

Dimanche 2023-10-01 07:30:00 fin : 2023-10-01 . .

4 Rte de Rosnay

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire



A festive day in Lingé! ¡Día festivo en Lingé! Festlicher Tag in Lingé! Mise à jour le 2023-09-28 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Lingé Autres Lieu 4 Rte de Rosnay Adresse 4 Rte de Rosnay Ville Lingé Departement Indre Lieu Ville 4 Rte de Rosnay Lingé latitude longitude 46.75449;1.08343

4 Rte de Rosnay Lingé Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linge/