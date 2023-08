Soirée Concert Daryl Kellie 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste, 1 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

La technique vibrante et singulière de Daryl Kellie – pointure du finger picking – ravira à coup sûr les amateurs de guitare espagnole, blues acoustique et de jazz, pop et rock.

Il reçoit actuellement un énorme succès dans le monde de la guitare pour ses arrangements uniques de chansons classiques ; tandis que ses propres chansons, à la fois vocales et instrumentales, sont une bouffée d’air frais et une véritable inspiration.

Ouverture du bar à 17h

Restauration à partir de 18h30

Concert 20h

Entrée gratuite – Participation libre mais nécessaire.

The vibrant, singular technique of Daryl Kellie – a master of finger picking – is sure to delight fans of Spanish guitar, acoustic blues, jazz, pop and rock.

He is currently receiving enormous acclaim in the guitar world for his unique arrangements of classic songs; while his own songs, both vocal and instrumental, are a breath of fresh air and a true inspiration.

Bar opens at 5pm

Catering from 6:30pm

Concert 8pm

Free admission – Free participation required

La vibrante y singular técnica de Daryl Kellie -uno de los mejores finger-pickers del mundo- hará las delicias de los aficionados a la guitarra española, el blues acústico, el jazz, el pop y el rock.

Actualmente está recibiendo una gran aclamación en el mundo de la guitarra por sus arreglos únicos de canciones clásicas; mientras que sus propias canciones, tanto vocales como instrumentales, son un soplo de aire fresco y una verdadera inspiración.

El bar abre a las 17.00 horas

Catering a partir de las 18.30 h

Concierto a las 20.00 horas

Entrada gratuita – Participación libre

Die vibrierende und einzigartige Technik von Daryl Kellie – einer Fingerpicking-Größe – wird mit Sicherheit Liebhaber der spanischen Gitarre, des akustischen Blues und des Jazz, Pop und Rock begeistern.

Seine eigenen Songs, sowohl vokal als auch instrumental, sind ein frischer Wind und eine echte Inspiration.

Eröffnung der Bar um 17 Uhr

Essen und Trinken ab 18:30 Uhr

Konzert 20 Uhr

Freier Eintritt – Teilnahme frei, aber erforderlich

