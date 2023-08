Atelier : vin & yoga 4 route du Vin Orschwiller, 20 octobre 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

Partez à la découverte de notre cave et de nos vignerons en participant à l’atelier vin & yoga en extérieur, avec vue sur le vignoble..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

4 route du Vin

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



Discover our winery and winemakers by taking part in our outdoor wine & yoga workshop, overlooking the vineyards.

Descubra nuestra bodega y a nuestros viticultores participando en el taller de vino y yoga al aire libre, con vistas a los viñedos.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch unseren Weinkeller und zu unseren Winzern, indem Sie am Wein- & Yoga-Workshop im Freien mit Blick auf die Weinberge teilnehmen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme