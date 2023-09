Vin nouveau au domaine Wurtz 4 route du vin Mittelwihr, 30 septembre 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Le domaine vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son traditionnel vin nouveau, le tout accompagné d’une délicieuse planchette de charcuterie ! Bien évidemment une visite de la cave est prévue au programme !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 23:59:00. EUR.

4 route du vin

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



The domain opens its doors to you to make you discover its traditional new wine, the whole accompanied by a delicious board of cooked pork meats! Of course, a visit of the cellar is included in the program!

La finca le abre sus puertas para que descubra su tradicional vino nuevo, acompañado de una deliciosa tabla de embutidos Por supuesto, también está prevista una visita a la bodega

Das Weingut öffnet seine Türen für Sie, um Ihnen seinen traditionellen Vin nouveau vorzustellen, begleitet von einer köstlichen Wurstplatte! Selbstverständlich steht auch eine Besichtigung des Weinkellers auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr