Journée Familles : tous au grand air en famille ! 4 route du Petit Ballon Sondernach, 17 juin 2023, Sondernach.

Sondernach,Haut-Rhin

Les multi-accueils de Munster, de Soultzbach-les-Bains et le Relais Petite Enfance, vous invitent au centre de vacances Landersen pour une journée au grand air. Des tout-petits aux plus grands, sans oublier les

parents, toute la famille y trouvera son bonheur ! Venez partager ensemble des ateliers ludiques et éducatifs avec pour mot d’ordre : PROFITER DE LA NATURE !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

4 route du Petit Ballon

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est



The multi-care centers of Munster and Soultzbach-les-Bains and the Relais Petite Enfance invite you to the Landersen vacation center for a day in the fresh air. From toddlers to grown-ups, not forgetting parents

parents, there’s something for the whole family! Come and join us for fun and educational workshops, with the motto: ENJOY NATURE!

Los centros de cuidados múltiples de Munster y Soultzbach-les-Bains y el Relais Petite Enfance le invitan al centro de vacaciones de Landersen para pasar un día al aire libre. Desde los niños pequeños hasta los mayores, sin olvidar a los padres

padres, ¡hay algo para toda la familia! Venga y participe en los talleres lúdicos y educativos, con un lema en mente: ¡DISFRUTE DE LA NATURALEZA!

Die Multi-Accucils von Munster und Soultzbach-les-Bains sowie das Relais Petite Enfance laden Sie in das Ferienzentrum Landersen ein, um einen Tag an der frischen Luft zu verbringen. Von den Kleinsten bis zu den Größten und nicht zu vergessen die Kinder

eltern, die ganze Familie wird hier ihr Glück finden! Erleben Sie gemeinsam mit uns spielerische und lehrreiche Workshops unter dem Motto: NUTZEN SIE DIE NATUR!

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de tourisme de la vallée de Munster