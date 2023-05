Balade gourmande sur les hauteurs de Sondernach 4 route du Petit Ballon, 10 juin 2023, Sondernach.

Sondernach,Haut-Rhin

Balade gourmande sur les hauteurs de Sondernach : parcours de 6,5 km avec 6 étapes gourmandes.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

4 route du Petit Ballon

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est



Gourmet walk on the heights of Sondernach: 6.5 km route with 6 gourmet stages

Paseo gastronómico por las alturas de Sondernach: recorrido de 6,5 km con 6 etapas gastronómicas

Gourmetwanderung auf den Höhen von Sondernach: 6,5 km lange Strecke mit 6 Gourmet-Etappen

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster