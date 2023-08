Journées Européennes du Patrimoine – Musée du président Jacques Chirac 4 Route du Musee Sarran, 17 septembre 2023, Sarran.

Sarran,Corrèze

Sur le thème « Le Président de la République » :

– le bureau à l’Elysée (meubles, décors reconstitué et objets personnels)

– la mission de 1er VRp de la « marque France » (exposition OPINEL, un savoir-faire technique français)

– l’image présidentielle (exposition « Les 25 portraits officiels de présidents »)

– Prenez-vous en photo au coeur de la galerie présidentielle (bornes à selfies)

– Visite libre de la réserve visitable, où sont exposés 800 cadeaux offerts au président Chirac.

Gratuit. De 10h à 18h.

Renseignements : 05 55 21 77 77..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

4 Route du Musee Musée du président Jacques Chirac

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the theme of « The President of the Republic »:

– the office at the Elysée (furniture, reconstructed decor and personal objects)

– the mission of 1st VRp of the « France brand » (OPINEL, a French technical know-how exhibition)

– the presidential image (« The 25 official presidential portraits » exhibition)

– Take a photo in the presidential gallery (selfie booths)

– Free tour of the storeroom, where 800 gifts presented to President Chirac are on display.

Free admission. From 10am to 6pm.

Information: 05 55 21 77 77.

Sobre el tema « El Presidente de la República

– el despacho del Elíseo (mobiliario, decoración reconstruida y objetos personales)

– la misión del 1er VRp de la « marca Francia » (exposición « OPINEL, un saber hacer técnico francés »)

– la imagen presidencial (exposición « Los 25 retratos oficiales de presidentes »)

– Hágase una foto en el corazón de la galería presidencial (cabinas selfie)

– Visita gratuita del almacén, donde se exponen 800 regalos entregados al Presidente Chirac.

Entrada gratuita. De 10h a 18h.

Información: 05 55 21 77 77.

Zum Thema « Der Präsident der Republik » :

– das Büro im Elysée-Palast (Möbel, rekonstruierte Dekoration und persönliche Gegenstände)

– die Aufgabe des 1. VRp der « Marke Frankreich » (Ausstellung OPINEL, ein französisches technisches Know-how)

– das Bild des Präsidenten (Ausstellung « Les 25 portraits officiels de présidents » (Die 25 offiziellen Porträts der Präsidenten))

– Machen Sie ein Foto von sich im Herzen der Präsidentengalerie (Selfie-Terminals)

– Freie Besichtigung des besuchbaren Lagerraums, in dem 800 Geschenke für Präsident Chirac ausgestellt sind.

Kostenlos. Von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Informationen: 05 55 21 77 77.

