Marché de Noël des Bidules Chouettes au Château du Bec 4 Route du Château Saint-Martin-du-Bec, 15 décembre 2023, Saint-Martin-du-Bec.

Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-15

fin : 2023-12-17

Ho ho ho !! La féérie de Noël va de nouveau retentir à l’intérieur du magnifique Château du Bec.

Pour cette 3ème édition dans ce lieu grandiose du Château du Bec, le marché des créatrices et créateurs du Collectif Bidules Chouettes va faire votre bonheur en cette période de Noël.

Quoi de mieux que du local et de l’artisanal pour faire plaisir à vos proches … ou à vous-même !

Une trentaine de créatrices et créateurs du collectif vous exposeront leurs plus belles créations. L’ambiance de Noël sera évidemment au rendez-vous, avec des animations et la visite du fameux Père-Noël.

Restauration sur place.

Entrée à prix libre.

Horaires :

– Vendredi 15 décembre de 16h à 21h

– Samedi 16 décembre de 10h à 18h30

– Dimanche 17 décembre de 10h à 18h30.

Ho ho ho !! La féérie de Noël va de nouveau retentir à l’intérieur du magnifique Château du Bec.

Pour cette 3ème édition dans ce lieu grandiose du Château du Bec, le marché des créatrices et créateurs du Collectif Bidules Chouettes va faire votre bonheur en cette période de Noël.

Quoi de mieux que du local et de l’artisanal pour faire plaisir à vos proches … ou à vous-même !

Une trentaine de créatrices et créateurs du collectif vous exposeront leurs plus belles créations. L’ambiance de Noël sera évidemment au rendez-vous, avec des animations et la visite du fameux Père-Noël.

Restauration sur place.

Entrée à prix libre.

Horaires :

– Vendredi 15 décembre de 16h à 21h

– Samedi 16 décembre de 10h à 18h30

– Dimanche 17 décembre de 10h à 18h30

Ho ho ho !! La féérie de Noël va de nouveau retentir à l’intérieur du magnifique Château du Bec.

Pour cette 3ème édition dans ce lieu grandiose du Château du Bec, le marché des créatrices et créateurs du Collectif Bidules Chouettes va faire votre bonheur en cette période de Noël.

Quoi de mieux que du local et de l’artisanal pour faire plaisir à vos proches … ou à vous-même !

Une trentaine de créatrices et créateurs du collectif vous exposeront leurs plus belles créations. L’ambiance de Noël sera évidemment au rendez-vous, avec des animations et la visite du fameux Père-Noël.

Restauration sur place.

Entrée à prix libre.

Horaires :

– Vendredi 15 décembre de 16h à 21h

– Samedi 16 décembre de 10h à 18h30

– Dimanche 17 décembre de 10h à 18h30

.

4 Route du Château

Saint-Martin-du-Bec 76133 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie