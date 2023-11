La magie de Noël au domaine Jean Becker 4 route d’Ostheim Zellenberg, 24 novembre 2023, Zellenberg.

Zellenberg,Haut-Rhin

Le domaine viticole Jean Becker vous accueille au sein de son caveau à l’occasion de son propre marché de Noël !.

2023-11-24 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

4 route d’Ostheim

Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est



The Jean Becker winery welcomes you to its own Christmas market!

La bodega Jean Becker le da la bienvenida a su propio mercado navideño

Das Weingut Jean Becker empfängt Sie in seinem Weinkeller anlässlich seines eigenen Weihnachtsmarktes!

