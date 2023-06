Cave les Faîtières : portes ouvertes 4 route des Vins Orschwiller, 24 juin 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

2 journées d’animations avec balade dans la vignoble, visite de cave, offres spéciales, restauration et soirée musicale le samedi, large programme adapté à toute la famille !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 22:00:00. 0 EUR.

4 route des Vins

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



2 days of events with vineyard tours, cellar visits, special offers, catering and a musical evening on Saturday – a wide-ranging program for the whole family!

2 días de eventos con paseos por los viñedos, visitas a las bodegas, ofertas especiales, comida y bebida y una velada musical el sábado: ¡un programa estupendo para toda la familia!

2 Tage Animation mit Spaziergängen durch die Weinberge, Kellerbesichtigungen, Sonderangeboten, Verpflegung und Musikabend am Samstag, breites Programm für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-06-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme