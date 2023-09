Roza en concert à L’Arbre 4 route de Villers Commes, 26 septembre 2023, Commes.

Commes,Calvados

Animée par la passion et d’intenses convictions, Roza cristallise et incarne les aspirations d’une génération.

Entre cris du coeur et chants d’espoir, la voix de l’artiste belge enclenche aujourd’hui l’allumage de « Système ouvert », un premier album brodé à la croisée des genres et des continents. Sous des torrents de mélodies chatoyantes, la chanson française aborde ici son futur sans oeillère. Ondes folkloriques, envolées électroniques et vagues néo-classique déferlent ainsi en flux continu sur des rivages bercés de poésie.

Partie en tournée à la force des mollets, l’artiste belge pédale plus de 4000 km à bord d’une cariole solaire fabriquée de façon artisanale. Lancée sur les routes de Belgique, Suisse et France, la musicienne part à la rencontre des gens pour partager ses chansons et vivre quelques moments privilégiés. Elle s’arrêtera à l’arbre le mardi 26 septembre à 20h30.

2023-09-26 20:30:00 fin : 2023-09-26 22:00:00. .

4 route de Villers Tiers Lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



Driven by passion and intense conviction, Roza crystallizes and embodies the aspirations of a generation.

Between cries from the heart and songs of hope, the Belgian artist’s voice now ignites « Système ouvert », a first album embroidered at the crossroads of genres and continents. Beneath torrents of shimmering melodies, French chanson takes an unflinching look at its future. Folk waves, electronic soaring and neo-classical waves flow in a continuous stream on shores lulled by poetry.

Touring by calf power, the Belgian artist pedals over 4,000 km aboard a hand-built solar-powered cariole. Taking to the roads of Belgium, Switzerland and France, the musician meets people to share her songs and experience a few special moments. She’ll be stopping at l’arbre on Tuesday September 26 at 8:30pm

Impulsada por la pasión y una intensa convicción, Roza cristaliza y encarna las aspiraciones de una generación.

Entre gritos del corazón y canciones de esperanza, la voz de la artista belga enciende ahora « Système ouvert », un primer álbum bordado en la encrucijada de géneros y continentes. Bajo torrentes de melodías resplandecientes, la chanson francesa se asoma sin trabas a su futuro. Ondas folclóricas, vuelos electrónicos y ondas neoclásicas rompen en una corriente continua en orillas arrulladas por la poesía.

El artista belga recorre más de 4.000 km en una carioca de fabricación casera que funciona con energía solar. Recorriendo las carreteras de Bélgica, Suiza y Francia, la músico se encontrará con la gente para compartir sus canciones y disfrutar de algunos momentos especiales. Hará una parada en l’arbre el martes 26 de septiembre a las 20.30 h

Roza, die von Leidenschaft und starken Überzeugungen getrieben wird, kristallisiert und verkörpert die Sehnsüchte einer Generation.

Zwischen Herzensschreien und Hoffnungsgesängen entfacht die Stimme der belgischen Künstlerin heute die Zündung von « Système ouvert », einem ersten Album, das an der Schnittstelle von Genres und Kontinenten gestickt ist. Unter Strömen von schillernden Melodien geht das französische Chanson hier ohne Scheuklappen an seine Zukunft heran. Folkloristische Wellen, elektronische Höhenflüge und neoklassische Wellen brechen so in einem kontinuierlichen Fluss über die von Poesie gewogenen Ufer herein.

Die belgische Künstlerin, die mit Wadenkraft auf Tournee geht, radelt mit einem selbstgebauten Solarwagen über 4000 km. Auf ihrer Reise durch Belgien, die Schweiz und Frankreich trifft die Musikerin Menschen, um ihre Lieder mit ihnen zu teilen und besondere Momente zu erleben. Sie wird am Dienstag, den 26. September um 20:30 Uhr im Baum Halt machen

