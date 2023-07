Atelier découverte : wutao 4 Route de Villers Commes, 28 août 2023, Commes.

Commes,Calvados

Le wutao est un art corporel en mouvement, c’est une exploration de l’onde naturelle de notre colonne vertébrale et du mouvement spiralé de notre corps, associée au rythme et à la puissance du souffle. C’est aussi une expérience d’ouverture du corps.

Participation libre et consciente.

2023-08-28 18:00:00 fin : 2023-08-28 19:30:00. .

4 Route de Villers Tiers-lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



Wutao is a body art in movement, an exploration of the natural wave of our spine and the spiral movement of our body, combined with the rhythm and power of the breath. It’s also an experience in opening up the body.

Free, conscious participation

El Wutao es un arte corporal en movimiento, una exploración de la onda natural de nuestra columna vertebral y del movimiento en espiral de nuestro cuerpo, combinado con el ritmo y el poder de la respiración. Es también una experiencia de apertura del cuerpo.

Participación libre y consciente

Wutao ist eine Körperkunst in Bewegung. Es ist eine Erkundung der natürlichen Welle unserer Wirbelsäule und der spiralförmigen Bewegung unseres Körpers, verbunden mit dem Rhythmus und der Kraft des Atems. Es ist auch eine Erfahrung der Öffnung des Körpers.

Freie und bewusste Teilnahme

