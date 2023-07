Visite de la forêt jardin de Danub’ 4 Route de Villers Commes, 27 août 2023, Commes.

Commes,Calvados

Un temps privilégié pour découvrir les fermes qui nous entourent et qui nous permettre de nous nourrir. Direction Mosles pour découvrir le travail de l’association Danub’ qui créé des jardins-forêts..

2023-08-27 14:00:00 fin : 2023-08-27 16:00:00. .

4 Route de Villers Tiers-lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



A privileged time to discover the farms that surround us and enable us to feed ourselves. Head for Mosles to discover the work of the Danub’ association, which creates forest gardens.

Un momento especial para descubrir las granjas que nos rodean y nos permiten alimentarnos. Dirígete a Mosles para descubrir el trabajo de la asociación Danub’, que crea jardines forestales.

Eine besondere Zeit, um die Bauernhöfe zu entdecken, die uns umgeben und die es uns ermöglichen, uns zu ernähren. In Mosles lernen Sie die Arbeit des Vereins Danub’ kennen, der Waldgärten anlegt.

