Visite de fermes pour les familles 4 route de Villers Commes, 6 août 2023, Commes.

Commes,Calvados

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la programmation « L’Arbre en été » qui regroupe plus d’une vingtaine de rendez-vous sur des thématiques artistiques, culturelles, agricoles ou sociales pour favoriser la transition environnementale et sociale.

Pendant cette visite, découvrez comme les maraîchers font pousser des légumes de saison, bio et savoureux en respectant la nature. De l’autre côté de la route, découvrez la ferme laitière accompagné par les agriculteurs qui vous accueillerons avec plaisir pour mieux partager leur quotidien.

L’Arbre gère aussi une auberge participative, une salle de spectacle, une colocation, une épicerie et bientôt une bibliothèque d’objets.

Retrouvez toutes les informations sur www.tierslieularbre.org.

2023-08-06 16:30:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

4 route de Villers Tiers Lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



This visit is part of the « L’Arbre en été » program, which brings together over twenty events on artistic, cultural, agricultural or social themes to promote environmental and social transition.

During this visit, discover how market gardeners grow seasonal, organic and tasty vegetables while respecting nature. On the other side of the road, discover the dairy farm, accompanied by the farmers who will be delighted to share their daily lives with you.

L’Arbre also runs a participatory hostel, a theater, a shared flat, a grocery store and, soon, a library of objects.

For further information, visit www.tierslieularbre.org

Esta visita forma parte del programa « L’Arbre en été », que reúne más de veinte eventos sobre temas artísticos, culturales, agrícolas y sociales para promover la transición medioambiental y social.

Durante esta visita, descubra cómo los horticultores cultivan verduras de temporada, ecológicas y sabrosas, respetando la naturaleza. Al otro lado de la carretera, descubra la explotación lechera en compañía de los ganaderos, que estarán encantados de recibirle y compartir con usted su vida cotidiana.

L’Arbre también gestiona un albergue comunitario, un teatro, un piso compartido, una tienda de comestibles y, próximamente, una biblioteca de objetos.

Para más información, visite www.tierslieularbre.org

Dieser Besuch ist Teil des Programms « L’Arbre en été », das mehr als zwanzig Termine zu künstlerischen, kulturellen, landwirtschaftlichen oder sozialen Themen umfasst, um den ökologischen und sozialen Übergang zu fördern.

Entdecken Sie während dieses Besuchs, wie die Gemüsebauern im Einklang mit der Natur saisonales, biologisches und schmackhaftes Gemüse anbauen. Auf der anderen Seite der Straße entdecken Sie den Milchviehbetrieb, begleitet von den Landwirten, die Sie gerne empfangen, um besser an ihrem Alltag teilhaben zu können.

L’Arbre betreibt auch ein partizipatives Gasthaus, einen Veranstaltungssaal, eine Wohngemeinschaft, einen Lebensmittelladen und bald auch eine Bibliothek mit Gegenständen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tierslieularbre.org

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité