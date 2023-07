Guinguette théâtre à L’Arbre avec une comédie familiale « Le Bal des Voleurs » 4 route de villers Commes, 25 juillet 2023, Commes.

Commes,Calvados

Cette guinguette théâtrale s’inscrit dans le cadre de la programmation « L’Arbre en été » qui regroupe plus d’une vingtaine de rendez-vous sur des thématiques artistiques, culturelles, agricoles ou sociales pour favoriser la transition environnementale et sociale.

Les guinguettes sont musicales ou théâtrales cet été, et le principe reste le même que les années précédentes, à savoir de la musique et de la restauration réalisée par les bénévoles à partir de produits issus des fermes et des producteurs locaux (bio et de saison) pour un exhausteur de goûts.

L’Arbre gère aussi une auberge participative, une salle de spectacle, une colocation, une épicerie et bientôt une bibliothèque d’objets.

Retrouvez toutes les informations sur www.tierslieularbre.org.

2023-07-25 19:00:00 fin : 2023-07-25 21:30:00. .

4 route de villers Tiers Lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



This theatrical guinguette is part of the « L’Arbre en été » program, which brings together over twenty events on artistic, cultural, agricultural or social themes to promote environmental and social transition.

The guinguettes are musical or theatrical this summer, and the principle remains the same as in previous years: music and food prepared by volunteers using produce from local farms and producers (organic and in season) for a taste enhancer.

L’Arbre also runs a participatory hostel, a performance space, a shared flat, a grocery store and, soon, a library of objects.

For further information, visit www.tierslieularbre.org

Esta guinguette teatral forma parte del programa « L’Arbre en été », que reúne más de veinte actos de temática artística, cultural, agrícola o social para favorecer la transición medioambiental y social.

Las « guinguettes » son musicales o teatrales este verano, y el principio sigue siendo el mismo que en años anteriores: música y comida preparada por voluntarios con productos de granjas y productores locales (ecológicos y de temporada) como potenciador del sabor.

L’Arbre también gestiona un albergue comunitario, un teatro, un piso compartido, una tienda de comestibles y, próximamente, una biblioteca de objetos.

Para más información, visite www.tierslieularbre.org

Diese theatralische Guinguette ist Teil des Programms « L’Arbre en été », das mehr als zwanzig Termine zu künstlerischen, kulturellen, landwirtschaftlichen oder sozialen Themen umfasst, um den ökologischen und sozialen Übergang zu fördern.

Die Guinguettes sind in diesem Sommer musikalisch oder theatralisch, und das Prinzip bleibt das gleiche wie in den Vorjahren: Musik und Essen, das von Freiwilligen aus Produkten von Bauernhöfen und lokalen Erzeugern (biologisch und saisonal) für einen Geschmacksverstärker hergestellt wird.

L’Arbre betreibt auch ein partizipatives Gasthaus, einen Veranstaltungsraum, eine Wohngemeinschaft, einen Lebensmittelladen und bald auch eine Objektbibliothek.

Alle Informationen finden Sie unter www.tierslieularbre.org

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité