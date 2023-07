Atelier découverte : la santé holistique 4 Route de Villers Commes, 14 juillet 2023, Commes.

Commes,Calvados

La Thérapie Holistique est l’art de prendre soin de l’être humain dans sa globalité. Cet art vise à traiter les différents niveaux d’organisation de l’être humain, soit son corps et son esprit dans une même démarche thérapeutique afin qu’il soit en bonne santé.

Participation libre et consciente.

2023-07-14 17:30:00 fin : 2023-07-14 20:00:00. .

4 Route de Villers Tiers-lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



Holistic Therapy is the art of caring for the whole human being. This art aims to treat the different levels of organization of the human being, i.e. body and mind, in the same therapeutic approach, in order to achieve good health.

Free and conscious participation

La terapia holística es el arte de atender al ser humano en su totalidad. Este arte pretende tratar los distintos niveles de organización del ser humano, es decir, su cuerpo y su mente, en un mismo enfoque terapéutico, para que goce de buena salud.

Participación libre y consciente

Die Holistische Therapie ist die Kunst, sich um den Menschen in seiner Gesamtheit zu kümmern. Diese Kunst zielt darauf ab, die verschiedenen Organisationsebenen des Menschen, d. h. seinen Körper und seinen Geist, in einem einzigen therapeutischen Prozess zu behandeln, damit er gesund bleibt.

Freie und bewusste Teilnahme

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité