Atelier Voyage Sonore 4 Route de Villers Commes, 7 juillet 2023, Commes.

Commes,Calvados

Lors de cet atelier proposé dans le cadre de la programmation estivale du Tiers-lieu l’Arbre, Guylaine vous propose un instant privliégié pour découvrir la magie des sons des bols tibétains, du tambour chamanique, du gong et du tambour ocean dream. Participation libre. Vendredi 7 juillet de 18 h à 19 h 30, Tiers-Lieu l’Arbre, 4, route de Villers, lieu-dit Escures, 14520, Commes. Tarif : libre. Contact : 02 31 51 88 24, larbre.tiers.lieu@gmail.com..

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 19:30:00. .

4 Route de Villers Tiers-lieu L’Arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



In this workshop, offered as part of Tiers-lieu l’Arbre’s summer program, Guylaine invites you to discover the magical sounds of Tibetan bowls, shamanic drum, gong and ocean dream drum. Free admission. Friday, July 7, 6 – 7.30pm, Tiers-Lieu l’Arbre, 4, route de Villers, lieu-dit Escures, 14520, Commes. Price: free. Contact: 02 31 51 88 24, larbre.tiers.lieu@gmail.com.

En este taller, propuesto en el marco del programa de verano de Tiers-lieu l’Arbre, Guylaine le hará descubrir la magia de los sonidos de los cuencos tibetanos, el tambor chamánico, el gong y el tambor de los sueños oceánicos. Entrada gratuita. Viernes 7 de julio, 18.00-19.30 h, Tiers-Lieu l’Arbre, 4, route de Villers, lieu-dit Escures, 14520, Commes. Precio: gratuito. Contacto: 02 31 51 88 24, larbre.tiers.lieu@gmail.com.

In diesem Workshop, der im Rahmen des Sommerprogramms des Tiers-lieu l’Arbre angeboten wird, bietet Ihnen Guylaine einen privaten Moment, in dem Sie die Magie der Klänge tibetischer Klangschalen, der Schamanentrommel, des Gongs und der Ocean Dream Drum entdecken können. Die Teilnahme ist kostenlos. Freitag, 7. Juli, 18:00 bis 19:30 Uhr, Tiers-Lieu l’Arbre, 4, route de Villers, lieu-dit Escures, 14520, Commes. Tarif: frei. Kontakt: 02 31 51 88 24, larbre.tiers.lieu@gmail.com.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité