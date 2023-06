Roda Minima : concert de jazz et musique brésilienne (forro) 4 route de Villers Commes, 10 juin 2023, Commes.

Commes,Calvados

Dans le cadre de sa programmation printanière, L’Arbre propose un nouveau concert le samedi 10 juin à 20h30.

Cette fois, l’événement artistique est co-organisé avec Le Tympan, structure culturelle caennaise qui oeuvre pour la promotion du jazz et musiques improvisées.

Roda Minima joue un forró original et explosif. S’inspirant librement du répertoire des bals populaires du Nordeste brésilien, ce quartet crée son propre folklore entre arrangements de thèmes traditionnels et compositions chaleureuses et efficaces. Sensible à la proximité du public, la roda (la ronde) puise dans l’énergie particulière aux musiques de rue pour partager son imaginaire lumineux et dansant. Un véritable raz-de-marrée absolument contagieux auquel il est difficile de résister !

Réservations sur www.tierslieularbre.org ou billetterie sur place.

Tarifs : 5euros/ réduit 3euros (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les moins de 6 ans.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. .

4 route de Villers Tiers-Lieu L’arbre

Commes 14520 Calvados Normandie



As part of its spring program, L’Arbre offers a new concert on Saturday June 10 at 8:30pm.

This time, the artistic event is co-organized with Le Tympan, a Caen-based cultural structure promoting jazz and improvised music.

Roda Minima plays an original and explosive forró. Drawing freely on the repertoire of the popular dances of the Brazilian Nordeste, this quartet creates its own folklore between arrangements of traditional themes and warm, effective compositions. Sensitive to audience proximity, la roda (the round) draws on the energy particular to street music to share its luminous, danceable imagination. An absolutely infectious tidal wave that’s hard to resist!

Reservations at www.tierslieularbre.org or ticket office on site.

Prices: 5euros/ reduced 3euros (children, students and jobseekers) / Free for children under 6

En el marco de su programación de primavera, L’Arbre ofrece un nuevo concierto el sábado 10 de junio a las 20.30 horas.

Esta vez, el evento artístico está coorganizado con Le Tympan, una organización cultural de Caen que promueve el jazz y la música improvisada.

Roda Minima interpreta un forró original y explosivo. Inspirándose libremente en el repertorio de las danzas populares del Nordeste brasileño, este cuarteto crea su propio folclore entre arreglos de temas tradicionales y composiciones cálidas y eficaces. Sensible a la proximidad del público, la roda se nutre de la energía propia de la música callejera para compartir su imaginario luminoso y bailable. Es un maremoto absolutamente contagioso al que es difícil resistirse

Reservas en www.tierslieularbre.org o en taquilla.

Precios: 5euros/ reducido 3euros (niños, estudiantes y demandantes de empleo) / Gratuito para menores de 6 años

Im Rahmen seines Frühlingsprogramms bietet der L’Arbre am Samstag, den 10. Juni um 20.30 Uhr ein neues Konzert an.

Dieses Mal wird das künstlerische Ereignis von Le Tympan mitorganisiert, einer kulturellen Struktur in Caen, die sich für die Förderung von Jazz und improvisierter Musik einsetzt.

Roda Minima spielt einen originellen und explosiven Forró. Frei inspiriert vom Repertoire der Volksbälle des brasilianischen Nordostens, kreiert dieses Quartett seine eigene Folklore zwischen Arrangements traditioneller Themen und warmen und effektiven Kompositionen. La roda (die Runde), die auf die Nähe des Publikums achtet, schöpft aus der besonderen Energie der Straßenmusik, um ihre leuchtende und tanzbare Vorstellungswelt zu teilen. Eine absolut ansteckende Flutwelle, der man nur schwer widerstehen kann!

Reservierungen unter www.tierslieularbre.org oder Kartenverkauf vor Ort.

Preise: 5euros/ermäßigt 3euros (Kinder, Studenten und Arbeitssuchende) / Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité