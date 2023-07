Concert- Sound System à pédales 4 route de Toulouse Tarbes Saint-Laurent-de-Neste, 21 juillet 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

avec ATARAXIA SOUD SYSTEM !

Ataraxia Sound System est une sono à énergie musculaire, alimentée par des vélos.

L'alimentation en énergie par un mini peloton de danseurs transforme les relations

entre le public et l'artiste. Plus de proximité & plus de convivialité.

2023-07-21 17:00:00 fin : 2023-07-21 22:00:00. .

4 route de Toulouse Tarbes SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



with ATARAXIA SOUD SYSTEM!

Ataraxia Sound System is a muscle-powered sound system, powered by bicycles.

Powering by a mini platoon of dancers transforms the relationship

between audience and artist. More closeness & more conviviality.

¡con ATARAXIA SOUD SYSTEM!

Ataraxia Sound System es un sistema de sonido muscular impulsado por bicicletas.

La energía suministrada por un minipelotón de bailarines transforma la relación entre el público y el artista

entre el público y el artista. Más proximidad y más convivencia.

mit ATARAXIA SOUD SYSTEM!

Ataraxia Sound System ist eine mit Muskelenergie betriebene Beschallungsanlage, die von Fahrrädern angetrieben wird.

Die Energieversorgung durch einen Mini-Tänzertrupp verändert die Beziehungen

zwischen dem Publikum und dem Künstler. Mehr Nähe & mehr Geselligkeit.

